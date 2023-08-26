BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manisa'da silahlı saldırgan dehşet saçtı! Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da silahlı saldırgan dehşet saçtı! Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Manisa Sarıgöl'de tartıştığı kişinin evini basan katil zanlısı, evini bastığı adamı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

Abone ol

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta ikamet eden Ramazan Tıkıroğlu (1974), A.Y. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle evinde saldırıya uğradı.

Vücudunun göğüs kısmına iki el ateş edilen Tıkıroğlu, ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıkıroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale yandı, bitti, kül oldu: CHP'li başkan hala kayıplarda!
Çanakkale yandı, bitti, kül oldu: CHP'li başkan hala kayıplarda!
Mutfak tüpü evlerini yaktı, kadın ortadan kayboldu! "Gölette arama çalışması yaptı."
Mutfak tüpü evlerini yaktı, kadın ortadan kayboldu! "Gölette arama çalışması yaptı."
CHP'nin yeni reklamcısı belli oldu! Yerel seçim kampanyasını Ateş İlyas Başsoy yapacak
CHP'nin yeni reklamcısı belli oldu! Yerel seçim kampanyasını Ateş İlyas Başsoy yapacak
Gençlere vergisiz cep telefonu vaadinde iki formül
Gençlere vergisiz cep telefonu vaadinde iki formül
Husumetli akrabalar sokak ortasında birbirine girdi! 1’i ağır 5 kişi yaralandı
Husumetli akrabalar sokak ortasında birbirine girdi! 1’i ağır 5 kişi yaralandı
Mehmet Özhaseki açık açık uyardı: Af kesinlikle yok; sakın yapmayın, bela alırsınız
Mehmet Özhaseki açık açık uyardı: Af kesinlikle yok; sakın yapmayın, bela alırsınız
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu! El yapımı patlayıcı kurbanı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu! El yapımı patlayıcı kurbanı
Siyaset Meral Akşener'e kilitlendi! İlk işareti sağ kolu verdi: Seçime kendimiz gireceğiz, ister destekleyin ister...
Siyaset Meral Akşener'e kilitlendi! İlk işareti sağ kolu verdi: Seçime kendimiz gireceğiz, ister destekleyin ister...
Sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al Fateh'i 5-0 mağlup etti
Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta Al Fateh'i 5-0 mağlup etti
Temel Karamollaoğlu'ndan aylar sonra seçim itirafı
Temel Karamollaoğlu'ndan aylar sonra seçim itirafı
ABD'de F-16'lar peş peşe havalandı
ABD'de F-16'lar peş peşe havalandı