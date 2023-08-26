Manisa'da silahlı saldırgan dehşet saçtı! Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Manisa Sarıgöl'de tartıştığı kişinin evini basan katil zanlısı, evini bastığı adamı pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 25 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta ikamet eden Ramazan Tıkıroğlu (1974), A.Y. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle evinde saldırıya uğradı.

Vücudunun göğüs kısmına iki el ateş edilen Tıkıroğlu, ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıkıroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.