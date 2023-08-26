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Mutfak tüpü evlerini yaktı, kadın ortadan kayboldu! "Gölette arama çalışması yaptı."

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mutfak tüpü evlerini yaktı, kadın ortadan kayboldu! "Gölette arama çalışması yaptı."

Çorum'da mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yaşadıkları ahşap evde yangın çıkan çiftten, kadın yangından bir gün sonra ortadan kayboldu.

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Olay, 24 Ağustos’ta ilçeye bağlı İkipınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bekar’a ait ahşap evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının bir gün sonra evi yanan Hüseyin Bekar’ın eşi Tuğba Bekar, evi terketti. Tuğba Bekar’dan haber alamayan yakınları jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine köye Jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD’ta görevli dalgıçlar köyün yakınında bulunan gölete girerek arama çalışması yaptı.

İkipınar Köyü Muhtarı Ali Güler, Hüseyin ve Hamdi Bekar’a ait evin yandığını belirterek, “Hüseyin Bekar’ın eşi Tuğba Bekar yangından sonra üzüntüyle evi terk etti. Nerde olduğunu bulamıyoruz. AFAD’tan ekipler geldi. Dalgıçlar geldi. Gölette arama çalışması yaptı. Nerde olduğunu bilmiyoruz, bulamıyoruz. Gören olursa haber verirse çok memnun oluruz” dedi.

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