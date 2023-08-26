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Tokat'ta silahlı saldırgan jandarmaya ateş açtı! Husumetlisini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta silahlı saldırgan jandarmaya ateş açtı! Husumetlisini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde silahlı bir saldırgan önce husumetli olduğu bir kişiyi silahla öldürdü. Olayla ilgisi olmayan 2 kardeşi de yaralayan katil zanlısı olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş açtı.

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Edinilen bilgilere göre; Olay, gece saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka kasabasında yaşandı. Yakınlarının düğününde olan Orhan Karagöl aralarında husumet olan Yusuf Çavdar’a silahla ateş etti.

Ardından Karagöl etrafa ateş etmeye başladı. Karagöl'ün açtığı ateş sonucunda düğün yerinde bulunan Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlere kurşun isabet etti.

Orhan Karagöl olay yerinden kaçarken olay yerine gelen jandarmaya ekiplerine de ateş etti. Jandarma ekipleri ateş açan Orhan Karagöl'ü silahla yaralayıp etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri de sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlerin durumu hafifken Yusuf Çavdar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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