BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aydın'da madde etkisindeki sürücü jandarmaya yakalandı! Kesilen ceza dudak uçuklattı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da madde etkisindeki sürücü jandarmaya yakalandı! Kesilen ceza dudak uçuklattı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motosikletli bir sürücünün jandarma ekiplerinin yaptığı testte uyuşturucu etkisinde olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliye 31 bin 582 TL idari para cezası uygulandı.

Abone ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsü F.K.G.'nin sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Uyuşturucu madde etkisinde motosiklet kullandığı kullandığı tespit edilen sürücüye 31 bin 582 TL idari para cezası uygulanırken motosiklet ise bağlanarak yediemin deposuna teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Kurtoğlu, Beykoz Çayır Festivali'nde konser verdi
Cengiz Kurtoğlu, Beykoz Çayır Festivali'nde konser verdi
Menderes nehri kurudu, yüzlerce balık ölmeye başladı!
Menderes nehri kurudu, yüzlerce balık ölmeye başladı!
Düğünleri faciaya döndü! Yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Düğünleri faciaya döndü! Yemek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Türkiye'de bir ilk! Bu ildeki köylüler su parası ödemeyecek
Türkiye'de bir ilk! Bu ildeki köylüler su parası ödemeyecek
OMEGA3 çocuk sağlığını olumlu etkiliyor
OMEGA3 çocuk sağlığını olumlu etkiliyor
Silivri'de hafif ticari araç ve hafriyat kamyonu çarpıştı! Olay yerine gelen jandarma personeline de alkollü sürücü çarptı
Silivri'de hafif ticari araç ve hafriyat kamyonu çarpıştı! Olay yerine gelen jandarma personeline de alkollü sürücü çarptı
İstanbul Kartal’da 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı!
İstanbul Kartal’da 2. Uluslararası Halk Oyunları Festivali başladı!
Madagaskar'da stadyumda izdiham yaşandı: En az 12 kişi öldü!
Madagaskar'da stadyumda izdiham yaşandı: En az 12 kişi öldü!
Tokat'ta silahlı saldırgan jandarmaya ateş açtı! Husumetlisini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Tokat'ta silahlı saldırgan jandarmaya ateş açtı! Husumetlisini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den eski golcüsü Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den eski golcüsü Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u transfer etti
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u transfer etti
Tartıştığı erkek arkadaşına acımadı! Mutfaktan aldığı bıçakla birçok yerinden bıçakladı
Tartıştığı erkek arkadaşına acımadı! Mutfaktan aldığı bıçakla birçok yerinden bıçakladı