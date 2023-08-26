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Türkiye'de bir ilk! Bu ildeki köylüler su parası ödemeyecek

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye'de bir ilk! Bu ildeki köylüler su parası ödemeyecek

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, içme suyunu köylülere bedava vereceklerini vurgulayarak, "İlimizdeki 179 köyde yaşayan vatandaşlarımız içme suyuna para ödemeyecek" dedi.

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Kırklareli'nde 100 dönüm araziye kurulan Güneş Enerji Santrali Tesisi, 179 köyün içme suyu sondajlarındaki dinamoların enerjisini karşılayacak. Bu sayede Kırklareli'nin tüm köylerin içme suyu bedava olacak.

179 Köyün içme suyu tesislerinin enerjisini karşılayacak

Vali Ekici, 2,7 Mega Watt gücünde güneş enerji santrali tesisi kurulması geçen yıl Temmuz ayında kararın alındığını hatırlatarak, "Alınan kararın ardından İl Özel İdaresi tarafından 179 köyümüze içme suyu sağlayan tesislerdeki 218 abonenin elektrik enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak için Karakoç köyünde kurulan Güneş Enerji Santrali Tesisi Projesi tamamlandı. İnşallah önümüzdeki hafta açılışını yapacağımız tesisin köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

Türkiye'de bir ilk, köylüler içme suyuna para ödemeyecek

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "179 köye içme suyu sağlayan tesislerdeki 218 abonenin elektrik enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla 100 dönüm araziye kurulan güneş enerji santrali tesisinin sayesinde tüm köylerimizde içme suyu bedava verilecek. Türkiye'de bir ilk olacak proje sayesinde köylülerimiz su parası ödemeyecek" ifadelerini kullandı.

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