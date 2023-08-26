Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu verilerini paylaştı. Sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine düşecek? Öte yandan uzman isim "Artık yaz mevsimi bitiyor" diyerek serinlemenin başlayacağı tarihi açıkladı. Yine uzman isim ekimde Türkiye'de yağışların zirve yapmasını beklediğini söyledi.
Meteoroloji 26 Ağustos Cumartesi gününün hava durumu verilerini paylaştı. Buna ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Burdur çevreleri, Isparta'nın güneyi, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar salı günü düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Hava sıcaklıklarının, Pazar günü batı kesimlerde, Pazartesi iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.
Önümüzdeki günlerde yurtta havanın nasıl seyredeceği merak konusuyken, hava uzmanı Kerem Ökten bu konuda bilgiler verdi. Ökten şunları söyledi: