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Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

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Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu verilerini paylaştı. Sıcaklıklar ne zaman mevsim normallerine düşecek? Öte yandan uzman isim "Artık yaz mevsimi bitiyor" diyerek serinlemenin başlayacağı tarihi açıkladı. Yine uzman isim ekimde Türkiye'de yağışların zirve yapmasını beklediğini söyledi.

Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

Meteoroloji 26 Ağustos Cumartesi gününün hava durumu verilerini paylaştı. Buna ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Burdur çevreleri, Isparta'nın güneyi, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30 - 60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

Sıcaklıklar salı günü düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Hava sıcaklıklarının, Pazar günü batı kesimlerde, Pazartesi iç kesimlerde, Salı günü doğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

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Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

Önümüzdeki günlerde yurtta havanın nasıl seyredeceği merak konusuyken, hava uzmanı Kerem Ökten bu konuda bilgiler verdi. Ökten şunları söyledi: 

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