Sıcaklıklar düşecek işte yaza veda edeceğimiz tarih! Meteoroloji uzmanı: Yağışlar zirve yapacak

Meteoroloji 26 Ağustos Cumartesi gününün hava durumu verilerini paylaştı. Buna ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Burdur çevreleri, Isparta'nın güneyi, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.