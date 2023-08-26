Gaziantep'te polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 26 kilogram skunk ele geçirildi
Gaziantep'te narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler bir ikamette 26 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.