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Gaziantep'te polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 26 kilogram skunk ele geçirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 26 kilogram skunk ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler bir ikamette 26 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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