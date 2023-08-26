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Amasya’da Kur’an kursunda 20 öğrenciye pide dayağı! İzinsiz neden yediniz?

Amasya’da Kur’an kursunda 20 öğrenciye pide dayağı! İzinsiz neden yediniz?

AMASYA’da yatılı Kur'an kursunda pideleri izinsiz yediği için 20 öğrenciyi kasap genç ile belletmen darp etti. Amasya Valiliği, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Amasya’da yatılı Kur'an kursunda pideleri izinsiz yediği için 20 öğrenciyi kasap genç ile belletmen darp etti. Olay, geçen Salı günü akşamı Büyükağa Kur’an Kursu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binaya akşam saatlerinden sonra dışarıdan pide getirildi. Öğrenciler pidelerden yedi.

Yemekhanede toplayıp sopayla dövdü

Binaya getirilen adaklık hayvanları kestiği ve kurumda resmi görevi bulunmadığı öğrenilen Berkay N. (21) iddiaya göre 20 öğrenciyi yemekhanede toplayarak 'pideleri idareden izinsiz yedikleri' gerekçesiyle sopayla darp etmeye başladı. Darp olayına kursta belletmen olarak görev yapan Tarık D. (21) de katıldı.

Kurstan bir öğrenci hastaneye gidince

Ertesi sabah kurstan bir öğrenci hastaneye gitti. Vücudundaki morlukları gören doktor durumu polise bildirdi. Kurs yöneticileriyle iletişime geçen polis, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Darp olayının görülmesi üzerine Berkay N. gözaltına alındı.

Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

Yaptıklarından pişman olduğu öğrenilen Berkay N. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belletmen Tarık D.’nin ise kurstaki görevine son verildiği öğrenildi. Amasya Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı

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