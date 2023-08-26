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Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Serik'te konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Serik'te konser verdi

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi.

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Serik Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Çınaraltı Meydanı'nda program düzenlendi. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan meydanda, günün anlam ve önemini anlatan şarkılar seslendirildi.

Programda sahne alan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikteliğine vurgu yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Repertuvarındaki eserleri seslendirilen sanatçıya, katılımcılar şelik etti. Özellikle "Canım Türkiyem" ve "Çırpınırdı Karadeniz" parçaları yoğun alkış aldı.

İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın sanatçıya çiçek verdiği konseri, Kaymakam Cemal Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

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