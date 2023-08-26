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Bursa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Olay, Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FCS 01 plakalı motosiklet sürücüsü M.G. mezarlık yolundaki tali yoldan ana yola çıkmak isterken Boyalıca İznik yönüne doğru giden 16 H 6880 plakalı otomobil sürücüsü İ.S ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü M.G. ağır yaralı olarak 112 ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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