Bursa'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Abone ol
Olay, Boyalıca Mahallesi’nde meydana geldi. 16 FCS 01 plakalı motosiklet sürücüsü M.G. mezarlık yolundaki tali yoldan ana yola çıkmak isterken Boyalıca İznik yönüne doğru giden 16 H 6880 plakalı otomobil sürücüsü İ.S ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.G. ağır yaralı olarak 112 ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.