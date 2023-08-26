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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

SpaceX/NASA CREW-7 Florida'da fırlatıldı!

SpaceX/NASA CREW-7 Florida'da fırlatıldı!

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nde Crew Dragon'u taşıyan SpaceX imzalı Falcon 9 roketi, SpaceX/NASA CREW-7'nin dört kişilik mürettebatıyla fırlatıldı.

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na altı aylık bir keşif gezisi öncesinde mürettebat ekibi Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov (Görev Uzmanı), Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen (Pilot), NASA astronotu Jasmin Moghbeli (Görev Komutanı) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Satoshi Furukawa (Görev Uzmanı) Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A no'lu alana gitmeden önce Neil A. Armstrong Operasyon Binası'nda ailelerini ve yetkilileri selamladı.

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