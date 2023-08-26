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Antalya'da su altından madeni para çıkartan şahıs çayda bulduğuyla herkesi şaşırttı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da su altından madeni para çıkartan şahıs çayda bulduğuyla herkesi şaşırttı!

Antalya Muratpaşa'da su altından madeni para ve metal eşya çıkartarak geçimini sağlayan bir şahıs Düden şelalesinde pompalı tüfek buldu.

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Olay, dün Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarındaki köprünün altından geçen Düden Çayı'nda yaşandı. Denizden dalarak çıkardığı metal eşyaları geri dönüşüme satarak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Erhan Uludağ, vatandaşların dilek tutmak için madeni para attığı çaya dalış yaptı.

Yaklaşık 50 liraya yakın madeni para ve metal eşya bulan Uludağ, dalış esnasında suyun dibinde pompalı tüfek gördü. Neye uğradığını şaşıran adam, eldivenle tuttuğu pompalı tüfeği kıyıya çıkardı.

Uludağ, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, tüfek üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Tüfek, ekipler tarafından muhafaza altına alınırken Uludağ ise ifade vermesi için polis merkezine davet edildi.

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