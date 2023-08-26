Kağıthane'deki uyuşturucu operasyonu: Polis katilinin dini nikahlı eşi intihar etti

İSTANBUL'un Kağıthane ilçesinde uyuşturucu operasyonunda polisle girdiği çatışmada öldürülen Diyar Anacur'un dini nikahlı eşi olduğu düşünülen Aylin Anucur canına kıydı. Öte yandan operasyonda adı geçen ‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar ortaya çıktı.

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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla dün gece ateş açıldı. Çıkan çatışmada ağır yaralanan polis memuru Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu, bir polis memuru da yaralandı. Çatışmada saldırganlardan Diyar Anacur (18) ölü olarak ele geçirildi, polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı.

Iğdırlı Diyar Anacur'un öldüğünü öğrenen dini nikahlı eşi olduğu söylenilen Aylin Anucur babasına ait tabanca ile hayatına son verdi.

Zorla evlendirilmiş

Aylin Anucur'un (15) ailesi geçen yıl kızını Diyar Anacur'a verdi. Aylin Anucur ise zorla evlendirildiğini belirterek ailesinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Aylin Anucur devlet korumasına alındı. Kısa zaman sonra Aylin Anucur şikayetinden vazgeçerek baba evine döndü. İddiaya göre, daha sonra Diyar Anacur ile Aylin Anucur evlendirildi.

‘Anucur Çetesi' üyelerinin karıştığı olaylar ortaya çıktı

Operasyona ilişkin soruşturma sürerken Anucur Çetesi üyelerinin farklı zamanlarda karıştığı suçlar ortaya çıktı.

Haliç Köprüsü’nde çatışma: Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi'nin Ocak ayında çatışmaya karıştığı ortaya çıktı. Haliç Köprüsü’nde meydana gelen olayda Doğukan K., karşı çeteden Cuma A.’nın içinde olduğu otomobile Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı düzenlemişti. Trafikte meydana gelen çatışmada Anucur Çetesi'nden Cuma A. yaşamını yitirirken, Gündoğmuş Çetesi'nden Doğukan K. ise yaralanmıştı.

İETT otobüsü şoförüne saldırı: Kağıthane’de 2021 yılında meydana gelen olayda Sinan Anucur’un yol verme meselesi yüzünden İEET otobüsü şoförüne saldırdığı ve yapılan yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Çatışmada Kur'an kursu hocasını öldürmüşler: Anucur Çetesi ile Gündoğmuş Çetesi arasında çıkan çatışmada, Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan dahil 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda geçtiğimiz aylarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise AK-47 tipi 1 Kalaşnikof, 10 tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.