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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de sezona deplasmanda aldığı 3-2'lik Kasımpaşa yenilgisiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü, kadrosunu Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues ile güçlendirdi.

İki ekip, Süper Lig'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fatih Karagümrük 6 galibiyet elde ederken, başkent temsilcisi ise sahadan bir kez 3 puanla ayrıldı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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