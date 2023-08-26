Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bitlis'te hastane ziyareti! Hastalarla yakından ilgilenen Koca yürekleri fethetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malazgirt Zaferi’nin 952'nci yılı etkinlikleri çerçevesinde Bitlis'e gitti. Bitlis'te Ahlat Devlet Hastanesi'nde hastaları ziyaret eden Bakan Koca vatandaşların gönüllerini fethetti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı, hastane girişinde Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Yozgat, Hastane Müdürü Salih Akçınar, Müdür Yardımcısı Emin Şeker ve hastane personeli tarafından karşılandı.

Hastane personeliyle tek tek tokalaşan Bakan Koca, daha sonra hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti. Çocuk hastalarla yakından ilgilenen Bakan Koca onlara çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra hasta personelinin katılımıyla bir toplantı yapan Bakan Koca burada durum değerlendirmesi yaptı. Bakan Koca’ya ziyareti anısına Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Yozgat tarafından Ahlat Bastonu hediye edildi. Bakan Koca hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra hastaneden ayrıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü için bulunduğumuz Ahlat’ta devlet hastanemizi ziyaret edip hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunduk ve her hastane ziyaretimizde olduğu gibi buradaki çalışma arkadaşlarımızla bir