Zeytinburnu'nda 67 yaşındaki adam inşaattan düşerek feci şekilde can verdi!

İstanbul Zeytinburnu'nda inşaatta bekçilik yapan arkadaşının yanına gelen bir adam inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi’nde bulunan 2 katlı inşaat halindeki bir binada gece saatlerinde meydana geldi. 67 yaşındaki Yılmaz Mahmut Devrim, inşaatta bekçilik yapan arkadaşının yanına geldi. Bir süre beraber oturduktan sonra inşaat bekçisi devriye atmak için ayrıldı.

Yalnız başına kalan Devrim, inşaatta bulunan boşluktan aşağıya düştü. Devriyeden dönen inşaat bekçisi, arkadaşını göremeyince gittiğini sandı. Bir süre sonra boşluktan aşağıya bakan bekçi, Devrim’i hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Devrim’in hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İnşaatta incelemelerini yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.