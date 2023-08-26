Gaziantep'te bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Gaziantep'te tartıştığı 45 yaşındaki erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.Abone ol
Kozanlı Mahallesi Soğanlı Bucak Sokak'ta Mevlüde B. ile İbrahim Patlar (45) bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmada Mevlüde B, Patlar'ı bıçakladı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Patlar'ın öldüğü belirlendi.
Suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.