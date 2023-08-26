BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziantep'te bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'te bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!

Gaziantep'te tartıştığı 45 yaşındaki erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Abone ol

Kozanlı Mahallesi Soğanlı Bucak Sokak'ta Mevlüde B. ile İbrahim Patlar (45) bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmada Mevlüde B, Patlar'ı bıçakladı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince Patlar'ın öldüğü belirlendi.

Suç aletiyle yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD'dan açıklama
Üniversite kazanan öğrencilere önemli tavsiyeler!
Üniversite kazanan öğrencilere önemli tavsiyeler!
Roma, İranlı Sardar Azmoun’u kadrosuna kattı!
Roma, İranlı Sardar Azmoun’u kadrosuna kattı!
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin’i kiraladı!
Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin’i kiraladı!
Kütahya'da polis ekipleri ehliyetsiz sürücünün aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi!
Kütahya'da polis ekipleri ehliyetsiz sürücünün aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi!
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bitlis'te hastane ziyareti! Hastalarla yakından ilgilenen Koca yürekleri fethetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bitlis'te hastane ziyareti! Hastalarla yakından ilgilenen Koca yürekleri fethetti
Zeytinburnu'nda 67 yaşındaki adam inşaattan düşerek feci şekilde can verdi!
Zeytinburnu'nda 67 yaşındaki adam inşaattan düşerek feci şekilde can verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlamalarında konuştu
Antalya'da su altından madeni para çıkartan şahıs çayda bulduğuyla herkesi şaşırttı!
Antalya'da su altından madeni para çıkartan şahıs çayda bulduğuyla herkesi şaşırttı!
Zonguldak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Zonguldak'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Adıyaman'da feci kaza! Polis memuru ailesiyle kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'da feci kaza! Polis memuru ailesiyle kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı