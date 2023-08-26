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Kütahya'da polis ekipleri ehliyetsiz sürücünün aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kütahya'da polis ekipleri ehliyetsiz sürücünün aracında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi!

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerinin şüpheli bir araca yaptığı aramada ehliyetsiz sürücünün aracında 18.88 gram bonzai, 4.25 gram esrar ve 1 adet araç telsizi ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, V.K. (37) isimli şahsın sevk ve idaresindeki M.Ö. (32) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramalarında 18.88 gram bonzai, 4.25 gram esrar ve 1 adet araç telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi. Ayrıca araç sürücüsü V.K. isimli şahsa ehliyetinin olmadığından dolayı trafik ekiplerince gerekli işlem yapıldı.

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