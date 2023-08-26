Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan Kerem Atakan Kesgin’i kiraladı!

Fatih Karagümrük, Beşiktaş’tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İstanbul ekibi, Beşiktaş forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Konuyla ilgili kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, “Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin’e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Kerem, geçtiğimiz sezon 6’sı Beşiktaş, 2’si Sivasspor forması altında Süper Lig’de toplam 8 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.