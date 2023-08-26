'Köpeklere fosforlu yelek giydirelim' deyince Erdoğan espriyi patlattı: Köpekler kabul eder mi?

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti İl Başkanları Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat'in 'köpek' önerisi ve Erdoğan'ın verdiği cevap damga vurdu.

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı olarak yapıldı. Bakanların da tam kadro katıldığı toplantıda Erdoğan il başkanlarının sorunlarını ve isteklerini tek tek dinledi.

‘Köpeklere yelek’ diyaloğu güldürdü

Milliyet'in haberine göre, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat toplantıda köpeklerle ilgili önerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap olay oldu. Salon gülüşmelerden inledi... İşte o diyalog:

Acaba köpekler bunu kabul edecek mi?

Hacı Ali Polat: Karayollarında arabalar köpeklere çarpıyor. Köpeklere fosforlu yelek giydirelim.

Erdoğan: Giydirelim de acaba köpekler bunu kabul edecek mi?