Emeklilere rekor zam geliyor! Yerel seçim öncesi en düşük maaş...
Milyonlarca emekli, Ekim ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası başlayan çalışmalarda masada iki formül var. Zam düzenlemesi 2024 Ocak ayında devreye girecek, diyen de var, Ocak beklenmeden zamlı maaşlar ödenecek diyen de. Ünlü sosyal güvenlik uzmanı "Yerel seçimden önce emekliye rekor zam gelecek" diyerek rakamları açıkladı.
Son haftalarda emekli maaşı düzenlemesi için açıklamalar peş peşe gelirken, emekliye ek zam tarihi de belli oldu. Meclis, ekim ayında açılır açılmaz gündemine ilk olarak emekli maaşı düzenlemesini alacak. Acak zamlı maaşların Ekim'de mi yoksa 2024 Ocak ayında mı ödeneceği netleşmedi. Kademeli zam formülü ise yeniden gündemde. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, beklenen emekli zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Temmuz'daki yüzde 25'lik zamla emeklinin gönlünü kıran AK Parti iktidarı, Ekim ayında Meclis açılır açılmaz emekli maaşlarıyla ilgili yeni düzenlemeyi gündeme almaya hazırlanıyor. Cumhurbaşaknı Erdoğan'ın açıklamaları ve talimatları çalışmaları hızlandırdı.
6 aylık enflasyon oranına göre şekil alan SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak 2024 dönemi içinse ipuçları gelmeye devam ediyor. Ancak ocak ayı öncesinde Erdoğan’ın emekliye ek zam için mesajının ardından ilk adım Ekim ayında atılacak. Meclis’e gelecek düzenleme ile en düşük emekli maaşının refah payı artışı hariç şimdiden 10 bin TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor.
En düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye yaklaşacak
En düşük emekli maaşı 5.500 liradan Mart ayında yapılan ara zam ile 7.500 TL seviyesine yükseltilmişti. Şimdi ekim ayında Meclis’in açılması ile gündeme yeni bir ara zam gelmesi bekleniyor.