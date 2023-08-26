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Altın Koza'da, Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Altın Koza'da, Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Adana'da 18-24 Eylül'de düzenlenecek 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan 8 eser belirlendi.

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Festival Komitesinin açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesince yapılacak festivalde, Belgesel Film Yarışması'na 59 yapım başvurdu.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu "en iyi belgesel ödülü" ve "jüri özel ödülü" kategorilerinde yarışacak belgesel filmler belirlendi.

Yarışmada, yönetmen Ersin Erçin'in "Aladağ, Bir Yürek Yangını", Vahit Sarıtaş'ın "Flaneuse", Tuba Deniz'in "Hayal Eyler Gönül Geçmiş Zaman", Ömer Safa Umar'ın "Heartbeat of Tribal Galaxy", Berfi Dicle Öğüt'ün "İki Nehir Arasında", Gökmen Ulu'nun "Komünist Osman", Kerem Soyyılmaz'ın "Rodakis'i Ararken" ve İsmet Arasan'ın "Balkanların Türkçe Hafızası" filmleri seyirciyle buluşacak.

Yarışmada "en iyi belgesel" seçilen yapıma 100 bin lira ödül verilecek.

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