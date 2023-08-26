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Bursa'da alkollü grubun park kavgasında kan aktı! Silahların karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da alkollü grubun park kavgasında kan aktı! Silahların karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde esnafın park halindeki aracına çarpan alkollü grup ile esnaf arasında kavga çıktı. Kavgada ortaya çıkan silahlar patlayınca 3 esnaf yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çakırhamam Mahallesi Tahtakale Veziri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir tekel bayiye alkol almak için uğrayan alkollü grup, aracını yanaştırırken, park halindeki Burak G.’nin otomobiline çarptı.

Kaza nedeniyle bölgede esnaflık yapan Murat G., Burak G. ile çalışanları araçlarının yanına geldi. Giderek yükselen tansiyon sonrası iki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada alkollü gruptan bir kişi yanındaki tabancısını çekerek arka arkaya tetiğe bastı. Murat G., Burak G. ve çalışanları kurşunların hedefi oldu.

Rastgele açılan 7 kurşun ise park halindeki araç ve işyerlerine isabet etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları bölgedeki hastanelere sevk ederken, saldırganlarda hızla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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