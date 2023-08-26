Manisa Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı!

MANİSA'nın KIRKAĞAÇ ilçesinde yetişen deseni, kokusu, tadı ve uzun süre tazeliğini korumasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı.

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Her yıl 15 Ağustos’ta yapılan ilk hasat, bu yıl olumsuz mevsimsel şartlarının etkisi ve ekim gününün gecikmesi sebebiyle Ağustos ayının sonuna sarktı. Kırkağaç kavununun ilk hasadını, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı yaptı.

Kırkağaç Kaymakamlığı, Kırkağaç Belediyesi, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri projeyle 2008 yılında "Coğrafi İşaretleme" alarak patentli ve etiketli satımına başlanan Kırkağaç kavununda bu yıl 18 bin ton civarında rekolte beklediklerini aktaran Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bin dekar civarlarında ekim yapıldığını ifade etti. Rekoltede yarı yarıya bir düşüş olmasına rağmen hibrit tohum kullanmadıklarını, üreticilere organik ürün sunmak için ata tohumunu tercih ettiklerini anlatan Özarı, daha önceki yıllara oranla bu yıl Kırkağaç kavununda ekimin azaldığını vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kavunun desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Özarı, bu yıl Kırkağaç kavununa farklı çeşitler eklediklerini ifade ederek, özellikle dilim kavunun çok sevildiğini söyledi.

Özarı, "Bir kavun hasat sezonuna daha kavuşmanın ve aylardan beri verdiğimiz emeğin karşılığını hasat olarak almanın sevincini yaşıyoruz. Kırkağaçlı çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İlçemizde geçmiş yıllarda 7-8 bin dekar ekilişimiz vardı ama maalesef bu yıl Kırkağaç’ta kavun ekilişimizde düşüş yaşadık. Düştü derken Kırkağaç çeşidimizde düşüş oldu. Bizim sarı benekli kavunumuz Kırkağaç olarak anılıyor. Bir de dilimli kavunumuz var. Dilimli kavunumuzdan daha çok ekilir oldu. Çünkü onun halk tarafından tercih edilmesi fazla. Kırkağaç yöremize has çeşidimiz bin dekar seviyelerinde ekildi, onun için kıymetini bilelim çünkü pazarlarda çok fazla göremeyebiliriz. Ama o eşsiz aromasıyla, lif yapısıyla, dayanıklılığıyla, su oranının fazlalığıyla yine özlemiş olduğunuz Kırkağaç kavunumuzu pazarlarımıza, marketlerimize göndereceğiz. Bu yıl ekilişlerimiz biraz gecikti. Sebebi de bahar yağmurlarının sık olması ondan dolayı ekilişimiz gecikince hasatta gecikti. 3 bin ton Kırkağaç kavununu, 15 bin ton da dilimli kavunumuzu piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Kırkağaç kavunumuz tescilli bir kavundur. 2008 yılında coğrafi işareti aldı. Belki biz Kırkağaçlılar bu patentten çok fazla faydalanamıyoruz ama etiketleme sistemiyle pazara gönderebilsek, vatandaşlar Kırkağaç kavunu tükettiklerinden daha çok emin olurlar. Farklı yöntemlerle Kırkağaç kavununu önümüzdeki yıllarda pazara sürmeyi hedefliyoruz. Kavunumuz daha çok iç piyasada tüketiliyor. Önceki yıllarda her ne kadar ihracata kavunumuz gitmişse de son birkaç yıldan beri genellikle iç tüketime yönelik satışlarımız oluyor" dedi.