Bakan Mehmet Şimşek'ten Togg fabrikasıyla ilgili yorum: Çok etkileyici

Yerli otomobil Togg'un fabrikası ile ilgili bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici.'' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Togg fabrikasında üretimi gösteren bir videoyu alıntılayan Bakan Şimşek, fabrikayı yere göğe sığdıramadı.

"Çok etkileyici"

Dünyadaki fabrikalarla kıyaslama yapan Bakan Şimşek, "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici…" ifadelerini kullandı.

2022'de açılmıştı

Togg fabrikası 29 Ekim 2022'de görkemli bir törenle açılmıştı. Daha sonra seri üretime geçilirken, Togg'un satılacağı kişiler de kurayla belirlendi. Şu ana kadar 2 bin Togg sahibine teslim edildi.