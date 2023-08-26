Sinop'ta feci kaza! Takla atan otomobil yağmur suyu kanalına devrildi: 4 yaralı

Sinop'ta kontrolden çıkan bir otomobil yağmur suyu kanalına devrilip ters döndü. medyana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, dün 22.30 saatlerinde Sinop Akliman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkant Ş.’nin kullandığı 57 ABP 027 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalına devrilerek ters döndü.

Kazada sürücü Berkant Ş, İsa Emirhan M, Alperen Ş. ve Onurcan C. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.