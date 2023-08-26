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Kırmızı ışığa yaklanmamak için canından oluyordu! Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırmızı ışığa yaklanmamak için canından oluyordu! Devrilen araçta 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kırmızı ışığa yakalanmamak için kavşaktan geri dönmeye çalışan araç sürücüsü kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, kaza otogar kavşağında meydana geldi. Mehmet Ç. idaresindeki 10 AL 370 plakalı araç, Akçay istikametinden hızla gelerek kırmızı ışığa yakalanmadan Edremit merkez istikametine dönüş yapmak istediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç kaldırıma çıkarak yan döndü. Kazada, araç içinde bulunan şoför ve beraberinde yolcu olarak bulunan O.Ç. ile H.C. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Polisin önlem aldığı kaza ile ilgili araştırma sürüyor.

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