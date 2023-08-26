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Şanlıurfa'da 29 kilo 650 gram esrar ele geçirildi!

Şanlıurfa'da 29 kilo 650 gram esrar ele geçirildi!

ŞANLIURFA'da düzenlenen operasyonda 29 kilo 650 gram esrar ile 122 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında merkez Eyyübiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 139 parça halinde 29 kilo 650 gram esrar, 122 bin uyuşturucu hap ile 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli A.E. gözaltına alındı.

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