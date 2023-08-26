TUSAŞ ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) arasında AIRBUS-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun inşası ve yer teslimi için protokol imzalandı.

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KİÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokolde, taraflar adına imzaları TUSAŞ Tedarik ve Sanayi Başkanı Serdar Özpolat ile KİÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İbrahim Köroğlu attı.

KİÜ Genel Sekreteri Cemil Toktay ve TUSAŞ ile KİÜ ilgili birim temsilcilerinin katıldığı toplantıda, teknik konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Protokolde konuşan TUSAŞ Tedarik ve Sanayi Başkanı Serdar Özpolat, iki kurumun işbirliği içerisinde çalıştığını ifade ederek, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.