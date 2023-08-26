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Uşak'ta feci kaza! Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta feci kaza! Şarampole devrilen araçta 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.K. idaresindeki 35 DHN 61 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan sürücü ve otomobildeki yolcu olarak bulunan S.K, F.A. ve N.Y Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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