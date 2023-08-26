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Edirne'de Tunca Nehri kirlilikten yeşile büründü!

Edirne'de Tunca Nehri kirlilikten yeşile büründü!

EDİRNE'de hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kuruma noktasına gelen Tunca Nehri kirlilikten yeşil renge döndü.

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Yaz boyunca etkili olan hava sıcaklıkları nehir debilerini de olumsuz yönde etkiledi. Edirne’de debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, mevsim normallerinin üstünde yaşanan hava sıcaklarının ardından neredeyse kuruma noktasına gelerek adeta bataklığa döndü. Nehir, atılan atıklarla birlikte çöplüğe dönerken, su yüzeyi ise plastik atıklar, çöpler ve sazlıklarla kaplandı. Yeşil renge bürünen nehir vatandaşları da tedirgin ediyor.

“Bu durum içler acısı”

Edirne’de staj öğrencisi olan Zeynep Bayutmuş, tarihin bu şekilde zarar almasının can sıkıcı olduğunu belirterek, “ Biraz önce arkadaşımla birlikte Karaağaç’a bisiklet turu gerçekleştirdik. Tunca Nehri beklediğimden daha da kirli çıktı. Daha önce arkadaşım bana nehrin kirli olduğu söylemişti ama bu kadar da kirli olduğunu beklemiyordum. Açıkçası bu durum içler acısı. Tarihimizin böle zarar alması çok can sıkıcı. Burayı bu kadar kötü ve kirli görmek istemezdim, yeşile bürünmesini de istemezdim. Burayı kirlilikten arınmış daha temiz ve berrak akan bir su görmek isterdim. Şu anki durumu çok kötü çünkü nehir çöplükten geçilmiyor. Belki içinde canlı bile yoktur” dedi.

“Bu doğayı biz çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağız”

Edirneli vatandaşlardan Gülcan Ölmez ise Tunca Nehri’ni bu şekilde gördüğü için üzüldüğünü ifade ederek, “Ben Karaağaç’ta gezmekten geliyorum ama Tunca Nehri’nin bu halini görmek beni açıkçası üzüyor. Gereksiz bir şekilde kirletilmiş ve çok pis görünüyor. Bu doğayı biz çocuklarımıza, evlatlarımıza bırakacağız. Biraz da bu şekilde düşünürsek çok daha güzel olur” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan Edirne’ye turistik gezi için gediğini söyleyen vatandaşlardan Ersan Nacar, Tunca Nehri’nin yeşile bürünmesinin çok kötü bir görüntü olduğunu ve nehirde mavi bir su akmasını istediklerini ifade etti.

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