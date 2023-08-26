Tartışmalar sürerken Rus gelinler de duruma isyan etti: Kayıt dışı rahatsız ediyor
Turizm kenti Antalya’da apartman aralarında kayıtsız çalışan Rus ve Ukraynalı kuaför tartışması devam ederken, kayıtlı olarak çalışanlar konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşından sonra turizm kenti Antalya’ya yaşamaya başlayan Ruslar ve Ukraynalılar sektör olarak kuaför ve güzellik merkezi işine yöneldi.
İşletmeler için en fazla göçün aldığı Konyaaltı bölgesi tercih edildi. İşletmelerin daha çok apartman aralarında açıldığı, ilan ve reklamlarının ise Rusça ve Ukrayna dilinde yapıldığı görüldü.
Bazı bölgelerde ise Rus ve Ukrayna işletmelerin yan yana hizmet vermeye de başladı. İşletmelerde fahiş fiyatlara hizmet verildiği söylentisi kentte tartışma konusu oldu.
"Bütün kurallara uygun çalışıyorum"
Yaşanan tartışmaların ardından Antalya’da kayıtlı olarak çalışan Rus güzellik uzmanları da dahil oldu. Kente 1.5 yıl önce geldiğini belirten Evgeniia Işık, “8 yıldır güzellik uzmanlığı yapıyorum. Rus ve Ukraynalı müşterilerimiz daha çok. Türk müşterimiz çok az. Neden bizi tercih etmediklerini bilmiyorum. Belki tarzımızı beğenmiyorlar, ya da dillerini bilmediğim için olabilir. Benim vergi dairesine ve odamız kaydımız var. Türkiye’de eğitim de aldım. Sınavları başarı ile tamamladım. Çalışma iznim de vardır. Bütün kurallara uygun çalışıyorum. Apartman aralarında çalışan Rus ve Ukraynalı kişilere ait işletmeler ucuza hizmet verirken ben de müşteri kaybedebilirim” ifadelerine yer verdi.