Tartışmalar sürerken Rus gelinler de duruma isyan etti: Kayıt dışı rahatsız ediyor

"Bütün kurallara uygun çalışıyorum"

Yaşanan tartışmaların ardından Antalya’da kayıtlı olarak çalışan Rus güzellik uzmanları da dahil oldu. Kente 1.5 yıl önce geldiğini belirten Evgeniia Işık, “8 yıldır güzellik uzmanlığı yapıyorum. Rus ve Ukraynalı müşterilerimiz daha çok. Türk müşterimiz çok az. Neden bizi tercih etmediklerini bilmiyorum. Belki tarzımızı beğenmiyorlar, ya da dillerini bilmediğim için olabilir. Benim vergi dairesine ve odamız kaydımız var. Türkiye’de eğitim de aldım. Sınavları başarı ile tamamladım. Çalışma iznim de vardır. Bütün kurallara uygun çalışıyorum. Apartman aralarında çalışan Rus ve Ukraynalı kişilere ait işletmeler ucuza hizmet verirken ben de müşteri kaybedebilirim” ifadelerine yer verdi.