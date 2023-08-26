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Isparta'da otel odasında kalan adamın sır ölümü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da otel odasında kalan adamın sır ölümü!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 49 yaşındaki bir adam konaklandığı otelde odasında ölü bulundu.

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Dün gece saatlerinde giriş yaptığı otelde konaklayan İsmail Yeşil (49) bugün öğle saatlerine doğru otelden çıkış yapmayınca otel işletmecisi durumdan şüphelenerek odayı kontrol etmek istedi.

Odaya girdiği esnada Yeşil’i hareketsiz bir şekilde gören işletmeci durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Yeşil’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardın otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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