Tekne kazasında Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, kritik ameliyatları atlattı! Ali Sabancı yoğun bakımda

Yunanistan'ın Leros Adası'nda geçirdikleri deniz kazasının ardından önce Bodrum’a, oradan da Nişantaşı’ndaki Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’ne getirilen Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı’nın tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Kritik ameliyatları atlatırken, Ali Sabancı'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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Pegasus Hava Yolları'nın patronu Ali Sabancı ile eşi Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı çifti Perşembe akşamı Lipsi adası kıyısında meydana gelen bot kazasında yaralanmış ve Leros Adası Hastanesi'ne kaldırılmışlardı. Gece saatlerinde Bodrum Amerikan Hastanesi'nden Leros'a gelen ekibin Yunan doktorlarla birlikte gerçekleştirdiği altı saat süren operasyonda Ali Sabancı'nın dalağı alınmış ve aort yırtılması şüphesiyle önlem amaçlı müdahale edilmişti. Leros'ta Vuslat Doğan Sabancı'ya da ilk müdahale yapılmıştı.

Ali Sabancı İstanbul'da iki ameliyat geçirdi

Daha sonra Bodrum üzerinden İstanbul'a nakledilen Ali Sabancı, Nişantaşı Amerikan Hastanesi’ne gelir gelmez kalp damar cerrahları tarafından tekrar ameliyata alınmıştı. Aort damarına stent takılan Ali Sabancı akşam saatlerinde batındaki travmaya bağlı kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındı.

48 saat uyutulmasına karar verildi

Gazete Oksijen'in haberine göre; gece 01.00 sıralarında tamamlanan operasyonu Genel Cerrah Prof. Tunç Yaltı ve Damar Cerrahı Haldun Karagöz’ün de bulunduğu bir ekip gerçekleştirdi. Sabancı’ya beyin kanaması şüphesiyle embolizasyon yapıldığı da belirtiliyor. Yoğun bakıma alınan Ali Sabancı’nın 48 saat kadar uyutularak izlenmesi kararlaştırıldı.

Vuslat Hanım'ın operasyonu 5,5 saat sürdü

Eşinden birkaç saat sonra Nişantaşı Amerikan Hastanesi'ne getirilen Vuslat Doğan Sabancı ise Cuma akşam saatlerinde ameliyata alındı. Yüzünden yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, travmatoloji ve plastik cerrahların katıldığı 5.5 saatlik başarılı operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Ali Sabancı'nın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Vuslat Doğan çocuklarını gördü

5,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınıp uyutulan Vuslat Doğan Sabancı’dan iyi haber geldi. Cumartesi öğle saatlerinde uyandırılan Vuslat Doğan Sabancı, doktor ve hemşirelere çocuklarını görme isteğini belirtti. Doktorlar bu isteği geri çevirmedi. Geceyi Amerikan Hastanesi’nde geçiren Emre ve Kaan Sabancı yoğun bakımda yatan anneleriyle kısa bir süre de olsa bir araya geldi.

Ali Sabancı’nın kan değerlerinde düzelme gözlendi

Aort damarının batındaki bölümünde sıkıntılı bir hasar olan Ali Sabancı’nın da Cumartesi sabahı saat 10.00’dan itibaren kan değerlerinde düzelme gözlendi. Daha önce geçirdiği bir kayak kazası sonrası bir böbreği alınan Ali Sabancı halen uyutuluyor.