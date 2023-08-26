Sabancı Ailesini şok eden kazadan en son ayrıntılar! Ali Sabancı 'aşırı güven'in kurbanı oldu

O rotayı birçok kez gitmişti, aşı güvenden dolayı...

Lamireport.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, gazeteci Ignatidis açıklamasında, “Dün saat 21.30’da Katsadia’ya bir restorana gitmek üzere Makronisi’deki lüks yatını demirlemişti. Bu, Sabancı'nın birçok kez gittiği bir rota ve belki de aşırı güvenden dolayı, olmasını beklemediğiniz bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra Sahil Güvenlik botu hemen harekete geçti. Sabancı’yı 5 saatlik personel mücadelesi sonunda hayatta tutmayı başardılar” dedi.