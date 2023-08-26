Sabancı Ailesini şok eden kazadan en son ayrıntılar! Ali Sabancı 'aşırı güven'in kurbanı oldu
Yunanistan'ın Leros Adası'na eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocukları ile birlikte yat tatiline giden Pegasus Havayolları'nın patronu iş insanı Ali Sabancı’nın bot ile kayalıklara çarptığı kazanın ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yunanistan'da Ali Sabancı’yı yaşatmak için doktorların 7 saat boyunca çaba sarf ettiği ortaya çıktı. İşte Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarıyla ilgili son bilgiler...
Yunanistan'ın Leros Adası'na eşi ve çocukları ile birlikte yat tatiline giden iş insanı Ali Sabancı’nın bot ile kayalıklara çarptığı kazanın ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte ağır şekilde yaralanan Ali Sabancı’yı yaşatmak için doktorların 7 saat boyunca çaba sarf ettiği ortaya çıktı.
Yunanistan’ın Leros Adası’na eşi ve çocukları ile birlikte yat tatiline giden iş insanı Ali Sabancı'nın bot ile kayalıklara çarptığı kazanın detayları belli olmaya başladı. Dün akşam saat 21.30 sıralarında Yunanistan’ın Leros Adası'nın Katsadia bölgesindeki bir restorana gitmek için bota binen Ali Sabancı ve ailesinin kazasını Yunan gazeteciler anlattı.
Ali Sabancı'yı hayatta tutmak için 7 saatlik mücadele
Ali Sabancı'nın bir Leros tutkunu olduğunu ve her yıl adaya geldiği belirtilirken, Ignatidis, Leros Hastanesi’ndeki doktorların Sabancı'yı hayatta tutmak için 7 saat boyunca mücadele ettiğini ifade etti.
O rotayı birçok kez gitmişti, aşı güvenden dolayı...
Lamireport.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, gazeteci Ignatidis açıklamasında, “Dün saat 21.30’da Katsadia’ya bir restorana gitmek üzere Makronisi’deki lüks yatını demirlemişti. Bu, Sabancı'nın birçok kez gittiği bir rota ve belki de aşırı güvenden dolayı, olmasını beklemediğiniz bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra Sahil Güvenlik botu hemen harekete geçti. Sabancı’yı 5 saatlik personel mücadelesi sonunda hayatta tutmayı başardılar” dedi.