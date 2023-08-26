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Giresun'da sokak ortasında karşılaşan husumetliler silahlarına sarıldı! 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Giresun'da sokak ortasında karşılaşan husumetliler silahlarına sarıldı! 2 kişi yaralandı

Giresun Görele'de aralarında husumet olduğu bilinen iki kişi sokak ortasında kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı.

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Giresun’un Görele ilçesinde aralarında husumet bulunan ve isimleri Emre İpek ve İlhan Gecir olduğunu öğrenilen kişiler, sokak ortasında karşılaştıklarında silahlarına davrandı.

Birbirlerine ateş açan şahısların silahlarından çıkan kurşunlar nedeniyle iki tarafta yaralanırken, yaralı şahıslar Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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