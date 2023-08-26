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Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara! Serin hava geliyor!

Kavurucu sıcaklara 3 günlük ara! Serin hava geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde çarşambaya kadar kademeli olarak azalacak hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren yeniden yerini kavurucu sıcaklıklara bırakacağını bildirdi.

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Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son tahmin ve değerlendirmelere göre Türkiye'de sıcaklıkların kademeli olarak düşmesini beklediklerini söyledi.

Kavurucu sıcaklıkların bu hafta etkisini azaltmaya başladığını belirten Yüksel, "Yağışla birlikte pazar günü batı bölgelerde, pazartesi günü iç kesimlerde, salı günü ise doğu bölgelerde sıcaklıklarda kademeli azalış olacak. Çarşamba gününden itibaren yeniden sıcaklıklarda özellikle kuzey ve iç bölgelerde bir miktar artış bekliyoruz ancak geçtiğimiz haftalardaki gibi ekstrem değerlere ulaşmayacak. Yine de sıcak günler çarşamba gününden itibaren tekrar gelecek." diye konuştu.

Yağışların ise pazar günü Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde görüleceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü Akdeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Salı günü ise yağışların doğu kesimlere hareket etmesini, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'yle Sivas çevrelerinde yağışlar görülmesini bekliyoruz. Çarşamba itibarıyla yağışlı havanın da ülkemizi terk edeceğini söyleyebiliriz."

Üç büyükşehirdeki hava sıcaklıkları

Yüksel, sıcaklıkların İstanbul'da çarşamba gününe kadar 31-33 derece, İzmir'de 32-33 derece olacağını, hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde artış yaşanacağını söyledi.

Başkentin hava durumuna ilişkin olarak da Yüksel, "Ankara'da hafta ortasına kadar 33-34 derece olan sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 36-37 derecelere tekrar ulaşmasını bekliyoruz. Yani sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren yeniden artışa geçecek. Geçtiğimiz günlerdeki gibi ekstrem sıcaklıklar olmayacak ama yine de kavurucu sıcaklıklar bizimle beraber olacak." değerlendirmesini yaptı.

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