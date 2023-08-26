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Kayseri'de 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor

Kayseri'de 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor

Kayseri; alabalık yumurtası ve üretimi konusunda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Kentte her yıl 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor.

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Kayseri; gözlenmiş alabalık yumurtası ve yavru alabalık üretimi konusunda Türkiye'nin üretim merkezi haline geldi. Şehirde her yıl 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir şartlarda üretim yapan uzmanlaşmış tesislerde, çok hassas damzılık balık seleksiyonu uygulanırken, tamamen dişi yumurtanın yanı sıra triploid yumurta da üretilmekte.

Yurtdışındaki kuluçkahaneler ile rakip olan tesislerde, 'Türk Somonu' üretiminin en büyük yavru ve aday balık tedarikçisi olarak teknolojisini yenilemeye, gelişmeye ve büyümeye devam edeceği bildirildi.

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