Diyarbakır'da motorcu damat motosiklet tutkusunu düğününde de bırakmadı!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde motosiklet sevdalısı damat ve arkadaşları, düğün salonunda kasklarını takıp halay çekti. Damat, düğünde kaskını takıp doyasıya eğlendi.Abone ol
Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda Hatice ve Enes Çelebi çiftinin düğününde motosiklet tutkunu damadın arkadaşları kasklarıyla düğün salonuna girdi.
Halayın başlamasıyla motor sevdalısı damadın arkadaşları damadın kafasına kask takıp beraber doyasıya eğlendi. Davetlilerin de şaşkınlıkla izlediği düğün motorlu konvoyla son bulurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.