İzmir’de orman yangını büyümeden söndürüldü!

İZMİR'in MENDERES ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

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Yangın saat 13.25 sıralarında Çileme Mahallesindeki ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 13.34’te ilk müdahalesi yapılan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Yangın, küçük bir alanda daha fazla büyümeden saat 14.30’da kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.