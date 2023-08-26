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Aydın'da 13 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi!

Aydın'da 13 yıllık husumet barış yemeği ile sona erdi!

AYDIN'ın NAZİLLİ ilçesinde 13 yıl önce yaşanan bir cinayet olayı sonrası kan davası güden iki aile bölgenin ileri gelenlerin araya girmesi ile barıştı.

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Nazilli Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde düzenlenen barış yemeğine katılan tarafların erkekleri aynı masada yemek yiyip el sıkışarak barıştıktan sonra kan davası gütmeyeceklerine yemin ettiler.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve Doğu ve Güneydoğu illerinden göç gelme Turhallar Ailesi ile Kocamanlar Ailesi’nin arası 2010 yılında yaşanan bir cinayet olayının ardından açıldı. İki aile arasında oluşan kan davası nedeniyle 13 yıldır gergin olan ailelerin arasını düzeltmek için başta ilçe protokolü olmak üzere şehrin ileri gelenleri bir araya geldi. Taraflarla yapılan ve uzun süren görüşmelerin ardından Nazilli Belediyesi Enver Yetkiner Düğün Salonu’nda barış yemeği düzenlendi.

Husumetli olan iki ailenin fertlerinin yanı sıra Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarının da katıldığı barış yemeğine MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.

Nazilli Müftüsü Selami Bayrakçi’nin konuşması ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okunup kan davasının kötülüğünden söz edildi. Kuranı Kerim tilavetinin ardından aile fertleri Kuran-ı Kerim'in altından geçerek yemin etti.

Program sonunda birbiriyle helalleşen aile fertleri ‘Barış yeminlerine’ sadık kalacaklarına söz verdiler.

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