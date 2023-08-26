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Gaziantep’te 17 katlı kullanılmayan otelde yangın çıktı!

Gaziantep’te 17 katlı kullanılmayan otelde yangın çıktı!

GAZİANTEP'te eskiden otel olarak kullanılan ve şuanda boş olduğu öğrenilen 17 katlı binada yangın çıktı.

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Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan boş otelde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılan ve 17 katlı binanın üst katlarını sararken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. 

Yanan 17 katlı binanın eskiden otel olarak kullanıldığı ve 10 yıldır faaliyette olmadığı, tadilatta olduğu öğrenildi.

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