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Uluslararası bisiklet turu 'Tour Of Yiğido'nun Sivas Altınkale etabı tamamlandı

Uluslararası bisiklet turu 'Tour Of Yiğido'nun Sivas Altınkale etabı tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası bisiklet turu 'Tour of Yiğido'nun 146.2 kilometrelik Sivas Altınkale etabı tamamlandı.

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Bu yıl 6 ülkeden 11 takım ve toplam 60 sporcunun mücadele ettiği uluslararası bisiklet turu 'Tour of Yiğido', tüm hızıyla devam ediyor. Sabah saatlerinde Sivas Kongre Müzesi önünde yarış için son hazırlıklar yapıldı. Daha sonra sporcular, başlangıç noktasında yerlerini aldı. Startın ardından sporcular 146.2 kilometrelik Sivas Altınkale etabında pedal çevirmeye başladı. Sıcak havada pedal çeviren sporcular bitiş alanına gelerek yarışı tamamladılar.

İkinci gün tamamlandı

İkinci gün yarışlarının tamamlanmasıyla ödül töreni düzenlendi. İkinci etabı, Özbekistan Bisiklet Takımı Sporcusu Khalmuratov Muradjan birinci, Malezya Kulübünden Maijers Jeroen ikinci, Spor Toto takımından Ahmet Orken ise üçüncü olarak tamamladı. Sporculara ödüllerini Sivas Valisi Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve kurum müdürleri takdim etti.

Son etap yarın

Heyecan dolu yarışların üçüncü gününde sporcular, yarın Sivas Atatürk Kongre Müzesi önünden saat 09.00'da start alarak 170 kilometrenin ardından Sivas’ın Divriği ilçesinde etabı tamamlayacak.

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