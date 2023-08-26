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Antalya'da müstakil evde çıkan yangında yatalak çift can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da müstakil evde çıkan yangında yatalak çift can verdi!

Antalya Finike'de müstakil bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında evdeki yatalak çift hayatını kaybetti.

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Yangın, Finike Eski Mahalle 125. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı çift Salih ve Melahat Çakır’ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, vatandaşlar yangına hortumlarla müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin sardığı evde çökmeler de meydana geldi.

İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde yapılan incelemede Salih Çakır ve Melahat Çakır’ın cansız bedenine rastlanıldı. Öte yandan çiftin yatalak olduğu belirtildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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