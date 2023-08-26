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Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

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Afganistanlı Muhammedi Mahdi ve Muhammed Ali Rami ile İranlı Komadyahar Aminishlaghi ve Ardeshir Aminishlaghi Atakum ilçesinde denize girdi.

Rip akıntısı nedeniyle 4 kişi akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi cankurtaranlarca sudan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

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