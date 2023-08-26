Şanlıurfa'da narkotik köpekleri uyuşturucuya geçit vermedi! 122 bin uyuşturucu hap ve 29 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde narkotik polis ekiplerinin narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda 29 kilo 650 gram esrar ile 122 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde Eyyübiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 139 parça halinde 29 kilo 650 gram esrar, 122 bin uyuşturucu hap ile 46 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli A.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.