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Kuzey Irak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun'un acı haberi ailesine ulaştı

Kuzey Irak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun'un acı haberi ailesine ulaştı

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit düştü. Şehidin acı haberi Osmaniye’de bulunan baba evine ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak bölgesinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP’nin patlaması sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun (29) şehit düştü.

Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Osmaniye’nin Kadirli ilçesi İlbistanlı köyünde yaşayan ailesine ve Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan eşine verildi.

Şehit haberini alan yakınları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin Mersin Erdemli ilçesindeki evine de dev Türk bayrağı asıldı.

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