Ankara'da düzenlenen off-road yarışması nefes kesti!

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde ikincisi düzenlenen off-road yarışları, izleyenlerin nefeslerini kesti.

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Kahramankazan Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen yarışma ve gösteriler için Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce off-road tutkunu, Kahramankazan’da buluştu. İkincisi düzenlenen yarışın ilk günü ise kıyasıya mücadeleyle geçerken, hız tutkunlarının nefesleri kesildi.

Adrenalin ve heyecanın yüksek olduğu yarışların ilk gün extreme turunda ise 4x4 12 araç yarıştı. Direksiyon başında off-roadın usta isimleri zor anlar yaşarken, onları izleyen Ankaralıların da yürekleri ağzına geldi. Yarın hız yarışı yapılacak.

Yarışı yerinde takip etmeye gelen izleyici Hamza Ercan, çok heyecanlı bir yarış seyrettiğini ifade ederek, “Yarışmacı arkadaşlar için bu parkurlarda baya zor. Şu ana kadar baya başarılı yarışıyorlar. Belediye güzel iş yapmış. Herkesin eline sağlık” değerlendirmesinde bulundu.

Tülay Gökbulut ise yarışları canlı takip edebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Buranın reklamını televizyondan gördüm. Biz de geldik, eşimle çok mutlu olduk. 2 numaralı yarışçıyı sevdik. O güzel geçti. Bir de 4 numara olması lazım o da güzeldi. Parkur çok güzel, ben beğendim. İlk defa geliyoruz eşimle, çok memnun kaldık” dedi.

Off-road yarışması için kurulan fuarda katıldığı devasa aracın ilgi odağı olduğunu vurgulayan yarışmacı Mümin Çıtak, “Vatandaşların tepkileri güzel. Çok ilgilerini çekiyor, çok fotoğraf çekinen oluyor. Arabanın içine bakmaya çalışan oluyor. Tepki baya bir var. Parkur güzel, extreme parkuru olduğu için bugünkü parkur zorlu bir parkur. Biraz zorladı bizi. Aracımız da arıza yaptı ama yarın tekrar devam edeceğiz. İşin tadı, heyecanı aracın devrilmesi ve yan yatmasında” diye konuştu.