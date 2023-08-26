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TFF Fair Play-Adil Oyun Ödül Töreni, 29 Ağustos'ta yapılacak!

TFF Fair Play-Adil Oyun Ödül Töreni, 29 Ağustos'ta yapılacak!

2022-2023 sezonu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play-Adil Oyun Ödül Töreni, 29 Ağustos Salı günü yapılacak.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek ödül töreni saat 17.00'de başlayacak.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun son TFF Fair Play-Adil Oyun Ödülleri sahiplerini belirlerken takım, futbolcu, teknik direktör, başkan-yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yapılan değerlendirmeye Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig'i de ekledi.

Kurul ayrıca yıl içerisinde yapmış oldukları eylemler ve ortaya koydukları karakterler ile sosyal sorumluluk ve fair play açısından değerli bulunan ancak daha önce tasnif açısından belli bir yere konumlandırılmamış nitelikteki davranışların da ödüllendirilmesi yönünde karar aldı. Futbolun güzelliklerini ödüllendirip teşvik etmeyi amaçlayan kurul, bu kıstasları taşıyan kulüp, kurum ve kişilere Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Özel Ödülü verecek.

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