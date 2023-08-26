BIST 7.717
DOLAR 26,53
EURO 28,61
ALTIN 1.633,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Marmaris'te manevra yapan araç ve motosiklet çarpıştı!

Marmaris'te manevra yapan araç ve motosiklet çarpıştı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet U dönüşüm yapan otomobile çarptı. meydana gelen kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Abone ol

Kaza, Marmaris ilçesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Otogar istikametinden Netsel Marina istikametine seyir halinde olan V.I. idaresindeki 48 plakalı motosiklet, aynı istikamette U dönüşü yapmak için sola manevra yapan E.Y.Y. idaresindeki 06 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü V.I.’yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde V.I.’nın kolunda ve bacağında kırıklar olduğu tespit edilirken, yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ilgaz Dağı’nda 15 hektar orman alanı küle döndü!
Ilgaz Dağı’nda 15 hektar orman alanı küle döndü!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’da
Ukrayna ordusuna ait 2 uçak havada çarpıştı: 3 ölü
Ukrayna ordusuna ait 2 uçak havada çarpıştı: 3 ölü
3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, sahiplerine takdim edildi
3. Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, sahiplerine takdim edildi
Alanya'da kayıp Alman kadını arama çalışmalarından 9'uncu gününde!
Alanya'da kayıp Alman kadını arama çalışmalarından 9'uncu gününde!
Ankara'da düzenlenen off-road yarışması nefes kesti!
Ankara'da düzenlenen off-road yarışması nefes kesti!
Bilecik'te orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Bilecik'te orman yangını! Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor
Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Samsun'da İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Kuzey Irak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun'un acı haberi ailesine ulaştı
Kuzey Irak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Torun'un acı haberi ailesine ulaştı
Meral Akşener patladı! Yerel seçimlerde ittifak yok! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cesur olamadı
Meral Akşener patladı! Yerel seçimlerde ittifak yok! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu cesur olamadı
Şanlıurfa'da narkotik köpekleri uyuşturucuya geçit vermedi! 122 bin uyuşturucu hap ve 29 kilo esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da narkotik köpekleri uyuşturucuya geçit vermedi! 122 bin uyuşturucu hap ve 29 kilo esrar ele geçirildi
FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında flaş karar!
FIFA'dan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales hakkında flaş karar!