Marmaris'te manevra yapan araç ve motosiklet çarpıştı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrolden çıkan bir motosiklet U dönüşüm yapan otomobile çarptı. meydana gelen kazada motosikletli sürücü yaralandı.

Abone ol

Kaza, Marmaris ilçesi Mustafa Münir Elgin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Otogar istikametinden Netsel Marina istikametine seyir halinde olan V.I. idaresindeki 48 plakalı motosiklet, aynı istikamette U dönüşü yapmak için sola manevra yapan E.Y.Y. idaresindeki 06 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü V.I.’yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde V.I.’nın kolunda ve bacağında kırıklar olduğu tespit edilirken, yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.